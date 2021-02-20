İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi'nde yaptıkları devriye sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, ASKİ'ye ait oksijen tüpü, kaynak makinası, su deposu kapakları ve su vanası bulundu. Araçtaki şüpheliler A.K. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaisalı'da vana hırsızları denetim sırasında yakalandı - Son Dakika

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