Son Dakika Haberleri: Karaisalı Kaymakamı Korkutata'dan futbol turnuvasına destek
Son Dakika Güncel Haber

Karaisalı Kaymakamı Korkutata'dan futbol turnuvasına destek

1 saat önce

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi destekli organize edilen 8. Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'na destek verdi.

Karaisalı Kaymakamı Korkutata'dan futbol turnuvasına destek, System.String[]
Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi destekli organize edilen 8. Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'na destek verdi.

Hafta sonu maçları izlemeye giden Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, ilçeye 9 ay önce atandığını belirterek, Karaisalı'nın yaylasıyla, ovasıyla, sularıyla gerçekten güzel bir ilçe olduğunu söyledi. Korkutata, "Burada çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum, böyle güzel insanlara hizmet etmek gerçekten gurur vericidir. İlçemizi hep beraber daha güzel yerler ve noktalara taşıyacak imkanlarımız olur, bunu hep beraber taşırız" dedi.

Korkutata şunları söyledi:

"Gelenekselleşmiş bu turnuvada tüm takımlar yerlerini biliyor. Çok güzel stadyumun bulunduğu Kızıldağ'da taraftarlarıyla birlikte çok güzel bir atmosferi var buranın. Turnuvada gençleri ile akrabaları ile yaylacıları ile maçları hep birlikte izlemeleri sonucu çok güzel birliktelik söz konusu. Sporun kardeşlik ve birliktelik adına çok önemli olduğunu bu turnuvada yaşıyoruz. Umarım bu turnuva kardeşlik ve dostluk içerisinde tamamlanır diye umut ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Karaisalılıları çok sevdiğini kaydeden Kaymakam Korkutata, "Adana'da da çok Karaisalılı var. Hepsine özellikle Murtçu deniliyor. Murtçunun ne anlama geldiğini buraya geldikten sonra öğrendim, bu kelimenin tarihi bir anlamı olduğunu biliyoruz. Bu güzel yaylamıza ziyaret etmeye ve turnuvayı izlemek için tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:48 Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı, Futbol, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu 'Siyanür içtim' deyip polisi aradı, gerçek bambaşka çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 10:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaisalı Kaymakamı Korkutata'dan futbol turnuvasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]