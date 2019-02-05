Son Dakika Haberleri: Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin Seçildi

Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin Seçildi

2 saat önce

Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin yeniden seçildi.

Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin Seçildi, System.String[]
Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin yeniden seçildi.

Karaisalı Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Yavuz Tezcan, katip üyeliklere Ceyhan Ziraat Odası Genel Sekreteri Halil İbrahim İlde ve Karaisalı Ziraat Odası Meclis Sekreteri Bekir Karakuş seçildi. Yapılan konuşmalardan sonra oda seçimine geçildi. Mahmut Metin'in listesi 40 oyla seçimi kazanırken, İsmet Karacaoğlu'nun listesi ise 22 oy aldı.

Ziraat Odası Başkanı Mahmut Metin seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bize destek veren tüm muhtarlarımıza ve delegelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Sağolun var olun" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

Ceyhan, Mahmut Metin, Karaisalı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı

IKEA, Mobilya Kiralama Hizmeti Başlatmayı Planlıyor Akademisyenlerden Dikkat Çeken Rapor: Kenevir Yerli Otomobil İçin de Kullanılabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:39:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]