Karaisalıspor Şampiyon

Adana 1. Amatör Ligi B Grubunda şampiyon olan Karaisalıspor'a kupası törenle verildi.

Adana 1. Amatör Ligi B Grubunda şampiyon olan Karaisalıspor'a kupası törenle verildi.



Karaisalıspor son maçını Yumurtalık Belediyespor ile oynayacaktı. Küme düşen Yumurtalık Belediyespor sahaya çıkmayınca Karaisalıspor hükmen galip geldi. Maç saatinden önce kupa töreni düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Karaisalıspor Başkanı Kemal Metin, uzun zamandır hasret kaldıkları Karaisalıspor'un Süper Amatör Lig'den çekilme süreci yaşandığını belirterek, "Fakat şuanda özverili arkadaşlarımız başta teknik heyet olmak üzere sporcu kardeşlerimizin yapmış oldukları mücadelen dolayı hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Burada şahısların hiçbir önemi yok, önemli olan Karaisalıspor'dur. Başarı Karaisalı'nındır. Kısmet bizlere nasipmiş" dedi.



Daha sonra Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Adana Amatör Futbol Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da birer konuşma yaparak başta futbolcuları, teknik heyeti ve Karaisalıspor yönetimini kutladılar.



Futbolcular ile Teknik Direktör Ayhan Yıldırım ve Yardımcısı Mesut Yüce'ye, kupa törenine katılan protokol tarafından birer madalya verildi. Futbol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ahmet Bozan şampiyonluk kupasını Ümit Erden'e verdi. Şampiyonluk kupasını kaldıran futbolcular birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladılar.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Karaisalısporlu şampiyonlara 15 bin lira pirim vereceği açıklanması futbolcular arasında sevince yol açtı.



Kupa töreninden sonra futbolculara Varda Köprüsü gezdirildi ve burada şampiyonluk yemeği verildi. - ADANA

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