Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu' görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"