Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"
13.12.2020 21:06
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu' görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"
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