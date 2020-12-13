Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

13.12.2020 21:06

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu' görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: 2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik

Adil Karaismailoğlu, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: '2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik' - Son Dakika


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