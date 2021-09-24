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Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2) - Son Dakika

Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)

24.09.2021 16:22
Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2), System.String[]

'SORUMLULUĞUN HAKKINI TESLİM EDİYORUZ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'SORUMLULUĞUN HAKKINI TESLİM EDİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Karaismailoğlu, dev ölçekteki yerli ve milli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Hükümetleri döneminde Ağrı'nın ulaşımı ve iletişimi için 5 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu,17 kilometre olarak aldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 386 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Hiçbir zaman bölgeye göre, insana göre yatırım yapmadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bizim için Batı neyse Doğu da odur. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinden de zaferle ayrılarak Ağrı'ya yapacağımız hizmetleri sürdürecek, yapacağımız projelerle bölge ekonomisine, istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ağrı'daki kara yolu yatırımlarımız artarak devam ediyor. İl genelinde devam eden 9 kara yolu yatırımının proje bedeli 1 milyar 700 milyon lirayı aşıyor. AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde, milletimizin derdiyle dertlenmek, vatanımızın aşkıyla yanmak vardır. AK Parti'yi AK Parti yapan, AK Parti'yi millete hizmetkar eyleyen, yıllar boyunca da arkasında eserler bırakmasını sağlayan bu sevdadır. Bize milletimiz bir sorumluluk verdi, bu sorumluluğun hakkını da teslim ediyoruz. Bu ülkeyi geleceğe taşıyoruz. Bunun için de mücadele hızımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, varsın vadiler olabildiğine derin olsun. Bizler, dağları tünellerle derin vadileri viyadüklerle aşacak yollar yapıp size ulaşıyoruz, elhamdülillah. Biz yolları da akarsuya benzetiyoruz. Yollarımız; geçtikleri, vardıkları yerlerdeki üretime, istihdama, tarıma, ticarete ve hatta eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlıyor. Lojistik bir süper güç olmak, dünyayı Türkiye'ye bağlamak, eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı da ziyaret ederek, yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)
Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)
Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)
Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)
Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Yatırım, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2) - Son Dakika
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