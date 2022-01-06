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Türkiye'de hava yoluyla geçen yıl 128 milyon 566 bin yolcu seyahat etti - Son Dakika

Türkiye'de hava yoluyla geçen yıl 128 milyon 566 bin yolcu seyahat etti

06.01.2022 12:15
Türkiye'de hava yoluyla geçen yıl 128 milyon 566 bin yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de geçen yıl hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 128 milyon 566 bine ulaştığını belirterek, "Türkiye, salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de geçen yıl hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 128 milyon 566 bine ulaştığını belirterek, "Türkiye, salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, hava ulaşımının salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, salgının başlangıcından itibaren havacılık sektörüne idari, teknik ve mali düzenlemelerle gereken desteği verdiklerini bildirdi.

Salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla havalimanlarında Kovid-19 Free Airport Projesi kapsamında fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiğini ve dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz devam ettirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, alınan önlemler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılarla uçak ve yolcu trafiğinde belirli düzeyde toparlanma yaşandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, geçen yıl iç hatlarda 68 milyon 711 bin 173, dış hatlarda 59 milyon 676 bin 396 yolcuya hizmet verildiğini, direkt transit yolcularla toplam yolcu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak 128 milyon 565 bin 706'ya çıktığını aktardı.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin de iç hatlarda 741 bin 331, dış hatlarda 464 bin 624 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Böylece üst geçişlerle toplam 1 milyon 461 bin 577 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiğindeki artış oranı 2021'de yüzde 38,5 oldu. Aynı dönemde, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 699 bin 592 ton, dış hatlarda 2 milyon 659 bin 177 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 358 bin 769 tona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı geçen yıl 37 milyondan fazla yolcu ağırladı

Karaismailoğlu, prestij projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda da geçen yıl toplam 280 bin 109 uçak trafiğinin gerçekleştiğine işaret ederek, iç hatlarda 10 milyon 590 bin 203, dış hatlarda 26 milyon 586 bin 306 olmak üzere toplam 37 milyon 176 bin 509 yolcunun ağırlandığını bildirdi.

Turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarındaki hareketliliğe de değinen Karaismailoğlu, "2021'de dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı, iç hatlarda 14 milyon 568 bin 592, dış hatlarda 21 milyon 113 bin 549 oldu." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde havacılık sektöründe frene basılmak zorunda kalınsa da alınan önlemler ve yapılan yatırımlar sayesinde toparlanma sürecinin hızlandığının altını çizen Karaismailoğlu, 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün itibarıyla 56'ya ulaştığını belirtti.

Karaismailoğlu, geçen yılın sonunda Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binasını açtıklarını anımsatarak, havalimanı sayısının yeni açılacak havalimanlarıyla 61'e yükseleceğini aktardı.

Sivil havacılıkta konulan hedeflere dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitemizi artırarak, ülkemizin gelişimi, milletimizin kalkınması, gençlerimizin geleceğinin daha da aydınlanması ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına daha çok gayret göstereceğiz."

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Adil Karaismailoğlu, Havacılık, Türkiye, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de hava yoluyla geçen yıl 128 milyon 566 bin yolcu seyahat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de hava yoluyla geçen yıl 128 milyon 566 bin yolcu seyahat etti - Son Dakika
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