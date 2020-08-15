Karaismailoğlu: "2023 kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin her tarafında canla başla... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.