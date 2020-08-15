Karaismailoğlu: "2023 kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin her tarafında canla başla... - Son Dakika

Karaismailoğlu: "2023 kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin her tarafında canla başla...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:09
Kaynak: AA
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