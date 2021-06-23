Yerli ve milli 5G ürünler tanıtıldı - Son Dakika

Yerli ve milli 5G ürünler tanıtıldı

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkanı İlhan Bağören'in konuşması...

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkanı İlhan Bağören'in konuşması OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın konuşması Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu.

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