Yerli ve milli 5G ürünler tanıtıldı - Son Dakika

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkanı İlhan Bağören'in konuşması
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın konuşması
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA
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