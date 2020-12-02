Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor - Son Dakika

Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor

02.12.2020 11:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Türksat Gölbaşı Merkez Kampüsü'nde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Türksat Gölbaşı Merkez Kampüsü'nde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri Tanıtım Toplantısı'nda, bugün atılan her adımın geleceğin büyük Türkiye'sini ve sarsılmaz ekonomisini inşa ettiğini söyledi.

Türksat 3A, 4A, 4B haberleşme uydularıyla, dünya üzerindeki 118 ülke ve 3 milyarlık nüfusun bugün Türkiye'nin kapsama alanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı'nda da 51,5 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcının, 345'i yerel yönetimler olmak üzere, 700'e yakın kamu kurumuna ait 5 bin 300'ü aşkın farklı hizmeti alabildiği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetlere dikkati çekerek, burada geçen yıl aylık 319 milyon ortalamayla yıllık 3,8 milyar hizmet kullanımı gerçekleştiğini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, "2020 yılında pandeminin etkisiyle aylık ortalama kullanım sayısı 463 milyona yükseldi. e-Devlet mobil uygulaması, 49 milyon vatandaşımız tarafından indirildi ve 2 bin 835 farklı hizmete mobilden ulaşılabiliyor. e-Devlet Kapısı bugün, Türkiye'de en çok kullanılan 7 uygulamadan biri." dedi.

"Stratejik çalışmalar yürütüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluk alanının, yük ve yolcu taşımacılığını sağlayan sistemlerin kurulması ve yönetilmesinin yanı sıra "data ulaştırma"sını da kapsadığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin uydu-uzay, haberleşme ve yayıncılık hizmetleriyle internet ve bilişim sektöründe bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olması için tüm kuruluşlarımızla ciddi bir stratejik çalışma yürütüyoruz. Bakanlık olarak kara, hava, demir ve deniz yollarıyla bilişim otobanlarında, güvenli, hızlı ve kararlı bir şekilde ilerlemek için yerli ve milli kaynaklarımızı seferber ediyoruz."

Türkiye'nin, Türksat 5A, 5B ve 6A'nın devreye girmesiyle 6 haberleşme uydusuyla uzayda çok daha güçlü olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın fırlatılması uzay ve havacılık vizyonumuzu pekiştirecek. Bu olayı, Türkiye Uzay Haftası etkinlikleriyle tüm halkımıza ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Bu etkinlikle ülkedeki uzay okuryazarlığını ve farkındalığını, bilhassa gençler arasında artıracaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türksat 5A uydumuzun ardından, bir diğer kilometre taşı olan, uydu seviye testlerine başladığımız Türksat 5B'yi de 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. 2021 yılı içinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Gölbaşı Merkez Kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."

" Kahramankazan'da yedeklik sistemi kurulması çalışmaları devam ediyor"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak, yerlilik ve millilik oranı bakımından büyük önem arz eden Türksat 6A için TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türksat mühendislerinin de katılımıyla mühendislik modeli ekipman üretim ve entegrasyonunun devam ettiğini söyledi.

Türksat 6A'nın 2022'de uzaya gönderileceği bilgisini veren Karaismailoğlu, Türksat'a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink ve teleport, Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Kahramankazan'da yedeklik sistemi kurulmasına devam ettiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusuyla sunulacak Ka-Bant hizmetlerinin üç farklı "gateway yer istasyonu" ile verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

" İzmir, Ankara ve Van'da kurulacak yer istasyonlarının kurulum çalışmalarına başlandı. Ayrıca, kara, hava, deniz platformlarında kullanılabilen Ka-Bant haberleşme uyduları üzerinden çalışabilen hareketli anten sistemi, Türksat tarafından geliştirildi. Anten, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Türksat kara araçlarında kullanılacak anten geliştirme çalışmasında da son aşamaya gelindi."

Bakan Karaismailoğlu, bu hızlı ve kararlı yürüyüşle Bakanlığa bağlı kuruluşların çalışmalarını desteklediklerini sözlerine ekledi.

Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor
Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor
Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor
Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor

Adil Karaismailoğlu, Türksat, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor - Son Dakika


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