Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da

15.01.2021 13:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgeye çok büyük değer katacak Amanos Tüneli'nin en kısa zamanda temelini atacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgeye çok büyük değer katacak Amanos Tüneli'nin en kısa zamanda temelini atacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, beraberinde, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile yapım çalışmaları süren Altınözü- Antakya kara yolunda incelemede bulundu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden yol çalışması hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Altınözü Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Rıfat Sarı ile bir süre görüştü.

Karaismailoğlu, Hassa Belediyesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kent için güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

Hem ülkenin hem de Hatay'ın geleceğiyle ilgili önemli kararlar vereceklerini belirten Karaismailoğlu, "İnşallah devam eden projelerimizi bir an önce bitirmenin planlarını yapıyoruz. Onunla ilgili de şantiye ziyaretlerimizi yapıp inşallah bunları da kısa zamanda bitirip Hatay'ın ekonomisini, Hataylı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri bir bir bitireceğiz en kısa zamanda. Bu bizim asli görevimiz. Ondan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Amanos Tüneli'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki hem bölgenin hem de Hatay'ın en önemli, en beklediği projelerden bir tanesi olan Amanos Tüneli ile ilgili de son 3-4 aydır Sayın Cumhurbaşkanımızın rızasıyla, talimatları da doğrultusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İşler yolunda gidiyor, önemli ilerlemeler kaydettik. İnşallah en kısa zamanda bunun onaylarını alıp, ihalelerini yapıp bu yıl içerisinde bütün ümidimiz tekrar Hatay'a gelip bu Amanos Tüneli'nin temelini sizlerle hep birlikte atmanın heyecanını hissedeceğiz. Onun sorumluluğu üzerimizde, takiplerini yapıyoruz. İnşallah bu müjdeli haberi sizlere veriyorum. Bu hayırlı hizmetin bölgenin geleceğine çok önemli etkileri olacak. Buradaki üretimi, istihdamı, ekonomiyi canlandıracak, çok daha artıracak, bölgeye çok büyük değer katacak Amanos Tüneli'nin inşallah en kısa zamanda temelini atmak için tekrar buraya geleceğiz."

Karaismailoğlu, çok daha güzel günlere hep birlikte şahitlik edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Karataş, Karaismailoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da
Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da
Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da
Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da

Adil Karaismailoğlu, Hassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi         
12:45
Erdoğan'ın müjdesini verdiği gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu Erdoğan'ın müjdesini verdiği gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu         
12:29
"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti         
12:01
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim         
10:55
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak         
10:25
Babasını öldürüp annesini yaralayan şizofren: Beni evlendirin dedim, deli olduğumu söyledi Babasını öldürüp annesini yaralayan şizofren: Beni evlendirin dedim, deli olduğumu söyledi         
10:05
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 14:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu, Altınözü ve Hassa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei