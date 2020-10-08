Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı"
08.10.2020 13:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın mensuplarına açıklamalarda bulunması YOZGAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın mensuplarına açıklamalarda bulunması YOZGAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara- Sivas YHT hattı üzerinde incelemelerde bulundu.
"Bulunduğumuz yer Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Şu anda bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı"
"Demir ağlarla, örümcek ağı gibi ülkemizin her tarafını örüyoruz"
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