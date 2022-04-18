Karaismailoğlu: "Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. (5)

Karaismailoğlu: "2053 yılına kadar karayolu hizmet düzeyimizi en üst seviyeye çıkararak kesintisiz ve konforlu bir ulaşım tesis edeceğiz"

Karaismailoğlu: "Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar var"