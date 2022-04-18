Karaismailoğlu: "Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var"

18.04.2022 13:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. (5)

Karaismailoğlu: "2053 yılına kadar karayolu hizmet düzeyimizi en üst seviyeye çıkararak kesintisiz ve konforlu bir ulaşım tesis edeceğiz"

Karaismailoğlu: "Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar var"

Karaismailoğlu: Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var
Karaismailoğlu: Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var
Karaismailoğlu: Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var
Karaismailoğlu: Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var

YORUMLAR
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Karaismailoğlu: 'Dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik' Karaismailoğlu: 'Dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik'

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Artık hasreti bitiren yollar, dosta götüren yollar var' - Son Dakika


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