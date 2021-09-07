Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: 'Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var' - Son Dakika