Karaismailoğlu: "(Beğendik Köprüsü) Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı köprüsüdür" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "(Beğendik Köprüsü) Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı köprüsüdür"
Beğendik (Botan) Köprüsü tanıtım filmi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:52 Kaynak: AA
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