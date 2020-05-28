Karaismailoğlu: "Bugünden itibaren Ankara-İstanbul,Ankara-Eskişehir,Ankara-Konya ve Konya-İstanbul...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.(1)
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:58 Kaynak: AA
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