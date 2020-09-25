Karaismailoğlu: "Bütün derdimiz milletimizin duasını almak" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun valilik ziyareti
Bakan Karaismailoğlu'nun belediye ziyareti
Sokakta dolaşması ve vatandaşlarla sohbeti
Bakan Karaismailoğlu'nun AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ziyareti
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:45 - Kaynak: AA
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