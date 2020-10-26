Karaismailoğlu: "Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi"
26.10.2020 17:49
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar'da Hızlı Tren Hattında inceleme yapması Bakan Karaismailoğlu'nun Afray Banliyö Hattında inceleme yapması Bakan Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar- Şuhut kara yolu şantiyesinde inceleme yapması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar'da Hızlı Tren Hattında inceleme yapması
Bakan Karaismailoğlu'nun Afray Banliyö Hattında inceleme yapması
Bakan Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar- Şuhut kara yolu şantiyesinde inceleme yapması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar -Şuhut kara yolu şantiyesinde konuştu.
Son Dakika Uzm. Dr. Vüsal Mahmudov: Ortopedik hastalıklara kök hücre ile çözüm Türkiye ve Yunanistan, karşılıklı Navtex'leri iptal etti Erzurum Valisi Okay Memiş: Vaka yükselişini durdurduk Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları 20 yaşında intihar eden İngiliz modelin ailesi: 13 yaşında cinsel istismara uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın