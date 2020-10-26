Karaismailoğlu: "Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi"

26.10.2020 17:49

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar'da Hızlı Tren Hattında inceleme yapması Bakan Karaismailoğlu'nun Afray Banliyö Hattında inceleme yapması Bakan Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar- Şuhut kara yolu şantiyesinde inceleme yapması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar'da Hızlı Tren Hattında inceleme yapması

Bakan Karaismailoğlu'nun Afray Banliyö Hattında inceleme yapması

Bakan Karaismailoğlu'nun Afyonkarahisar- Şuhut kara yolu şantiyesinde inceleme yapması AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar -Şuhut kara yolu şantiyesinde konuştu.

Karaismailoğlu: Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi
Karaismailoğlu: Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi
Karaismailoğlu: Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi
Karaismailoğlu: Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi

Adil Karaismailoğlu, Bakan, Afyon, Tren, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Bütün derdimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi' - Son Dakika

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