Karaismailoğlu: "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Mersin'de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı araçla gezisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun karşılanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun havaalanı inşaatında incelemelerde bulunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız."