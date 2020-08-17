Karaismailoğlu: "Demiryolu taşımacılığı lojistik olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir... - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Demiryolu taşımacılığı lojistik olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da TCDD Feribot İskele Sahili'nde çeşitli incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da TCDD Feribot İskele Sahili'nde çeşitli incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:16
Kaynak: AA
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