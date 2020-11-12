Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

12.11.2020 12:09

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak iletişim altyapısıyla deprem gibi afetlere hazırlıklı olduklarını belirterek, "İzmir'de de altyapıda ya da iletişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak iletişim altyapısıyla deprem gibi afetlere hazırlıklı olduklarını belirterek, "İzmir'de de altyapıda ya da iletişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Enkaz altındaki vatandaşların pek çoğuna bu iletişim altyapımız sayesinde ulaşıldı, canlar kurtarıldı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İzmir'deki deprem sebebiyle zarar gören altyapıya yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak özellikle iletişim altyapısıyla bu tür afetlere hazırlıklıyız. İzmir'de de altyapıda ya da iletişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Enkaz altındaki vatandaşların pek çoğuna bu iletişim altyapımız sayesinde ulaşıldı, canlar kurtarıldı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu tür afetlerde hükümet ve devletin kolay organize olup tedbirler aldığına dikkati çekerek, bunun güzel örneklerinin Elazığ depremi ve Giresun'daki sel felaketinde de görüldüğünü söyledi.

Giresun'daki sel felaketinde en başından beri ilde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Buradan enkaz aylarca kaldırılmaz denilen yerde, 8'inci günde asfaltı döktük. Bu afet durumlarının bir daha yaşanmamasını diliyorum. Hükümet olarak, devlet olarak kolay organize olup, tedbirlerimizi alıp kısa zamanda bertaraf etmek için el birliğiyle bütün bakanlıklar olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde tsunami etkisinden dolayı gemilerde ve yat limanındaki zararların tespit edildiğini belirterek, "En kısa zamanda onlar da karşılanacak. Tsunamiden etkilenen işletmelerle ilgili de tedbirlerimizi aldık. Onlar da kısa sürede çözülecek." diye konuştu.

"Altyapı yatırımlarına devam ediyoruz"

Deprem gibi afetlerde yaşanan iletişim sorunları ve çözümlerine yönelik soruya karşılık Karaismailoğlu, bu konuda denetleyici ve düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM şirketleriyle sürekli iletişim halinde çalıştıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu konuya yönelik yatırımların sürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu GSM altyapısıyla da ilgili ama vatandaşlarımızın bu tür afet durumlarında internet altyapısıyla da haberleşme imkanı var, onları buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Trafiği dağıtmak için farklı alternatiflere yönelmek gerekiyor. Deprem gibi anlarda, anında mobil baz istasyonları ileterek oradaki sıkıntıyı çözüyoruz. Zaten dünyada güçlü olan bir iletişim altyapımız var, onu daha güçlendirmek için gerek uydular gerek altyapı yatırımları olsun hepsine devam ediyoruz. Değişen, gelişen haberleşme altyapısı dijitalleşen dünyada bu yatırımları da bir taraftan yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleriyle yapılan toplantıya ilişkin soruya, "Dünyadaki yeni gelişmeler, onların hazırlıkları, bizim hazırlıklarımız, onlara verdiğimiz görevler konusunda neler yaptıkları, 4,5G'nin geleceği, 5G ile ilgili dünyada neler oluyor, bunların hepsini konuşup istişare ediyoruz. Belli periyotlarla bir araya gelerek değerlendirmelerimizi yapıyoruz." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor         
10:55
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu         
09:59
İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei