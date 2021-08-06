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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması

06.08.2021 21:16

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınların İbradı ilçesi hariç söndürüldüğünü belirterek "Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınların İbradı ilçesi hariç söndürüldüğünü belirterek "Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Dün tüm zor şartlara rağmen rüzgarın güçlü olmasına rağmen kritik noktalarda yangını cansiperane şekilde yapılan çalışmalar sayesinde durdurduklarını aktaran Çavuşoğlu, kritik noktadan öteye gitmesi halinde yangının 5-10 gün daha yangının devam etme ihtimalinin olduğunu ve ancak çalışmalarıyla bu ihtimalin önüne geçtiklerini dile getirdi.

Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının 218'inci saatte kontrol altına alındığını anlatan Çavuşoğlu, İbradı Eynif Ovası'nda aktif yangının sürdüğünü, karadan ve havadan bütün ekiplerin o bölgeye yoğunlaştığını bildirdi. O bölgede de kontrol dışında bir durum olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugün bin 915 araç ve 8 bin 155 personelle sahadaydık. Hava unsurlarımız 1600 sorti gerçekleştirdi. Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi. Vatandaşlarımız yaralarını hızlıca sarıyoruz. Gerek yangın söndürme gerekse hasar tespit ve diğer destek hususlarında sahadaki kurumlarımız uyum içinde elbirliğiyle çalışıyor. Bakanlarımız da bizzat bu çalışmaları yürütüyor." diye konuştu.

"Gözümüz, kulağımız ve dualarımız Muğla bölgesinde"

Çavuşoğlu, yangında mücadele eden tüm kurumlar, belediyeler, STK'ler ve gönüllülere teşekkür etti. Sahada birlik ve beraberliğin hakim olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin bugün kendilerini ziyaret ederek güç ve moral verdiğini söyledi.

Azerbaycan'dan yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personelin Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 200 itfaiye personeli de bu akşam uçakla Dalaman'a intikal edecek. Kazakistan'dan 2 helikopter, 16 kişilik ekibiyle yola çıktı. İsrail'den bir şirketimizin 2 uçak kiraladığını söylemiştik. O uçaklar da Dalaman'a indiler. ABD'den 2 helikopterin pazartesi Türkiye'de olacağı bilgisini aldık. Bu sene kritik bir sene. Her yerde yangın var. Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Gözümüz, kulağımız ve dualarımız Muğla bölgesinde. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde tüm bakanlar ve ekipler o bölgelerde yoğun çalışıyorlar. Yunanistan'da da büyük bir yangın devam ediyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı aradım, bilgi aldım. İtalya ve diğer balkan ülkelerinde de yangınlar var. Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz. Kendi yangınlarımızı söndürmenin derdindeyken dünyanın diğer yerlerindeki yanan ormanları, şehirleri görüyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Kurum, Manavgat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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