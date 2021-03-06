KARAİSMAİLOĞLU DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ - Son Dakika

KARAİSMAİLOĞLU DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ

06.03.2021 16:10

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Divanhane binasında restorasyon çalışmaları ve eski karakol binasının yeniden ihya edilmesi için de Koruma Kurulu onayı ve denetiminde projeler devam ediyor" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Divanhane binasında restorasyon çalışmaları ve eski karakol binasının yeniden ihya edilmesi için de Koruma Kurulu onayı ve denetiminde projeler devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, 2022'nin sonuna doğru projenin ilk etabını tamamlamayı planladıklarını belirtirken, Divanhane ve Eski Karakol Binasının bu projenin dışında olduğunu, restorasyonu ve ihyası tamamlandığında eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacağını söyledi.

'YAKLAŞIK 700 BİN METRE KARELİK BİR ALANI İSTANBULLULARA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul için Haliç'in çok önemli bir yer olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın başkenti, göz bebeğimiz İstanbul'dayız. Bir tarafımızda Beyoğlu bir tarafımızda Fatih, sol tarafımızda Balat, arkamızda Süleymaniye, Ayasofya. Sağ tarafımızda Kulaksız Mezarlığı ve Kasımpaşa Hasköy Tüneli var, yine Haliç Köprüsü karşımızda. Burası eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul olma yolunda çok hummalı bir çalışma var. Yaklaşık 700 bin metre karelik bir alanı İstanbullulara kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

'DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her bir noktasında çok önemli ulaştırma projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, bir taraftan da tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıldığını belirtti.

Karaismailoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

'Eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul bittiğinde sinema salonları, müzeleri, sosyal alanları ile İstanbul için bir çekim merkezi olacak. Bittiğinde en az 20 bin kişiye istihdam imkanı ve yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefi ile İstanbul'un tarihine, kültürüne yakışacak bir eser ortaya çıkacak. Proje tamamlandığında 83 bin metre kare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımıma sunulacak. Yine proje kapsamında hem Kasımpaşa Hasköy Tünelinin Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi ile birleştiği noktadaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için Divanhane binasında restorasyon çalışmaları ve eski karakol binasının yeniden ihya edilmesi için de Koruma Kurulu onayı ve denetiminde projeler devam ediyor. Divanhane ve Eski Karakol Binası bu projenin dışında bir yapı. Onların restorasyonu ve ihyası bittiğinde eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacaktır"

'İSTANBUL'A DEĞER KAZANDIRACAK BİR PROJE"

Bin 800 metrelik kıyı şeridindeki yaya yolları, bisiklet yolları, yürüme yolları ile birlikte projenin hem Beyoğlu'na hem de çevresi Kasımpaşa'ya, Hasköy'e çok öneli katkılar sağlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul'un marka değerini arttıracak, değerine değer kazandıracak bir proje. Diğer projelerimizde olduğu gibi bunu da en güzel şekilde İstanbulluların hizmetine sunacağız. Burada 23 tane tescilli eser var. Bunları restore edip, İstanbulların hizmetine sunacağız. Onlara yaşam alanı kazandıracağız. 2022 sonuna doğru ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

KARAİSMAİLOĞLU DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ
KARAİSMAİLOĞLU DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ
KARAİSMAİLOĞLU DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ
KARAİSMAİLOĞLU DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ

Adil Karaismailoğlu, Kasımpaşa, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAİSMAİLOĞLU DİVANHANE VE ESKİ KARAKOL BİNASINI DA RESTORE VE İHYA EDİYORUZ - Son Dakika


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