Karaismailoğlu: 'Diğer muhalefet partilerinin yalanları, dezenformasyonları bizi hiçbir şekilde yıpratamayacaktır'

Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Ahmet Uğur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: 'Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biriyiz' - Son Dakika

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