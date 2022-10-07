Karaismailoğlu: "Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biriyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Karaismailoğlu: "Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biriyiz"

07.10.2022 16:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi İstiklal marşı Halk oyunu gösterisi Sinevizyon gösterimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Dua edilmesi Açılış töreni Toplu fotoğraf çekilmesi Karaismailoğlu: "Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

İstiklal marşı

Halk oyunu gösterisi

Sinevizyon gösterimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Dua edilmesi

Açılış töreni

Toplu fotoğraf çekilmesi Karaismailoğlu:

"Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biriyiz"

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji lisesi açılış töreninde konuştu

YORUMLAR
500
Karaismailoğlu: 'Diğer muhalefet partilerinin yalanları, dezenformasyonları bizi hiçbir şekilde yıpratamayacaktır' Karaismailoğlu: 'Diğer muhalefet partilerinin yalanları, dezenformasyonları bizi hiçbir şekilde yıpratamayacaktır' Bakan Karaismailoğlu Zigana Tüneli'ni araba kullanarak geçti Bakan Karaismailoğlu Zigana Tüneli'ni araba kullanarak geçti
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Ahmet Uğur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biriyiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 22:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Karaismailoğlu: "Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biriyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement