Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
İstiklal marşı
Halk oyunu gösterisi
Sinevizyon gösterimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Dua edilmesi
Açılış töreni
Toplu fotoğraf çekilmesi Karaismailoğlu:
"Dünyada 1 yıl içerisinde 2 yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden biriyiz"
TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji lisesi açılış töreninde konuştu
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