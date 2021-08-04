Karaismailoğlu: "Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz"