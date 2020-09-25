Karaismailoğlu: "Dünyanın gıptayla baktığı projeler yapıyoruz. - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Dünyanın gıptayla baktığı projeler yapıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli Şantiyesindeki çalışmaları incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli Şantiyesindeki çalışmaları incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
" Trabzon'a değer katacak projelerle birlikte olacağız"
"(Zigana tüneli) Çift tüp tünel olarak Avrupa'nın en uzun tünellerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Karayolu envanteri içerisinde çift tüp tünel olarak çok özel bir proje. Havalandırma sistemleriyle, yapım teknikleriyle. Hep söylüyoruz ya, dünyanın gıptayla baktığı projeler yapıyoruz. İşte Zigana tüneli de onlardan bir tanesi"
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