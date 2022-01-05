Karaismailoğlu: Elektronik ihracatta lider ülkeler arasına girmek için yeni stratejiler üretiyoruz (2) - Son Dakika

ITI YÜK TRENİNİ KARŞILADI

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Ankara Tren Garı'nda İslamabad-Tahran- İstanbul (ITI) yük trenini karşılama törenine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, 2021'de demir yolları ile toplam 38,5 milyon ton yük taşıdıklarını belirterek, "Özellikle uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış meydana geldi. Demir yollarımızda taşıdığımız yük miktarını 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine yükseltmeyi planlıyoruz. Bölgesel yük taşımacılığında önemli ticaret hacmine sahip Türkiye'nin bu potansiyelini lojistik merkezler yaparak daha da artıracağız. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demir yolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 11'e çıkartacağız. Toplam 5 bin 176 kilometre demir yolu hattında yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞMESİNE YOL AÇACAK'

ITI yük treninin Pakistan-İran-Türkiye rotasında sanayici ve iş adamlarına yeni bir seçenek sunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "21 Aralık 2021 tarihinde Pakistan-İslamabad'ın Margalla istasyonundan ayrılan trenimiz, Pakistan/İslamabad'da 1990 kilometre, İran'da 2 bin 603 kilometre ve ülkemizde 1388 kilometre olmak üzere 5 bin 981 kilometrelik parkurunu 12 gün 21 saatte tamamladı. ITI yük treni, Pakistan-Türkiye arasında 35 gün süren deniz taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yol açacak. Tabii bu avantajlar da rekabet gücümüzü artıracak. Türkiye'den de dönüş yükü için çalışmaları sürdürülen trenin önümüzdeki süreçte düzenli hale gelmesini ve Marmaray'ı da geçerek Avrupa bağlantısının sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca 29 Aralık 2021 tarihinde Pakistan'dan hareket eden ikinci trenin Türkiye'ye yolculuğu da devam ediyor" diye konuştu.