Karaismailoğlu: "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"

29.04.2022 18:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi İstiklal marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu: "2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya 2'ncisi oldu" "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi

İstiklal marşının okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu:

"2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya 2'ncisi oldu"

"Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"

BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Burdur Taşkapı - Ağlasun yolu Temel Atma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı (1)

Karaismailoğlu: Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık
Karaismailoğlu: Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık
Karaismailoğlu: Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık
Karaismailoğlu: Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: Küresel oyunlarla ve içerideki piyonları ile mücadele ediyoruz (2) Bakan Karaismailoğlu: Küresel oyunlarla ve içerideki piyonları ile mücadele ediyoruz (2) Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Ağlasun, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık' - Son Dakika


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