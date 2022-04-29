Karaismailoğlu: "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi

İstiklal marşının okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu:

"2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya 2'ncisi oldu"

"Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"

BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Burdur Taşkapı - Ağlasun yolu Temel Atma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı (1)