Bakan Karaismailoğlu'nun öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda konuştu.

Kaynak: AA

Karaismailoğlu: '2053'e kadar yapacağımız bütün işlerimizi, devlet aklı ile planladık ve bugünden imalata başladık'

Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: 'Önümüzdeki 30 yılda artan nüfus ile birlikte ulaşım ve iletişime olan ihtiyaç tam iki katına çıkacaktır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.