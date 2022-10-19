Karaismailoğlu: "Önümüzdeki 30 yılda artan nüfus ile birlikte ulaşım ve iletişime olan ihtiyaç tam iki katına çıkacaktır" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "Önümüzdeki 30 yılda artan nüfus ile birlikte ulaşım ve iletişime olan ihtiyaç tam iki katına çıkacaktır"

19.10.2022 10:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Bakan Karaismailoğlu'na plaket takdiminde bulunulması Bakan Karaismailoğlu'nun öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 15.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Bakan Karaismailoğlu'na plaket takdiminde bulunulması

Bakan Karaismailoğlu'nun öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda konuştu.

Kaynak: AA
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Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Önümüzdeki 30 yılda artan nüfus ile birlikte ulaşım ve iletişime olan ihtiyaç tam iki katına çıkacaktır' - Son Dakika

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