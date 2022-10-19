Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları
Bakan Karaismailoğlu'na plaket takdiminde bulunulması
Bakan Karaismailoğlu'nun öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda konuştu.
Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: 'Önümüzdeki 30 yılda artan nüfus ile birlikte ulaşım ve iletişime olan ihtiyaç tam iki katına çıkacaktır' - Son Dakika