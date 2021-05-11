Karaismailoğlu: "(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. (3)

"Projelerimiz, yapımları sırasında 2 yıl minimum düzeyde sıkıntı verebilir. Fakat projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir"

"2023 yılında tamamlayacağımız İyidere Lojistik Limanıyla da Rize'mizi lojistik üssü yapacağız"

"Dün üçüncü köprüye, İstanbul havalimanına, şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün burada Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla maalesef kandırmaya çalışıyorlar"

"Rize İkizdere'de oynanan oyun ise sadece taşocağı ve çevre hassasiyeti değil, sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır"