Karaismailoğlu: "(İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. (2)

" (İkizdere Cevizlik Taş Ocağı) Zaten insanımızın hayatına iyilik güzellik bereket getirecek, milletimizin hayrına olacak projelere bu cenahlar tarafından karşı çıkılmıştır"

"Cevizlik Taş Ocağı için ÇED Raporu hazırlanarak Rize Valiliğince onaylanmıştır. Çevre etkileri sürekli olarak kontrol edilecektir."

"Ocak sahasında açık işletme yöntemleri kontrollü şekilde uygulanacak, ocak içerisinde kesinlikle kırma-eleme tesisi kurulmayacaktır"

"Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak sarsıntı ve gürültü değerleri yürürlükteki kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır"

"Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır. Sarsıntı ve gürültü ölçümleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar ve akademisyenler tarafında kontrol altında tutulacaktır"

"Ocağımız Cevizlik köyüne kuşbakışı 1800 metre, Gürdere köyüne 2 bin 500 metre uzaklıktadır. Yani yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Sadece 13,5 hektarlık ÇED alanında taş ocağı faaliyeti sürdürülecektir"

"Taş ocağı 70 yıl değil sadece 2 yıl süreyle işletilecektir"

"Taş ocağı için 2 ruhsat verildiği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sadece tek ruhsatlı bir çalışma söz konusudur. 100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadeler tamamıyla gerçek dışıdır"

"Rize'ye tekrar gelen Maden İşleri Genel Müdürlüğünü teknik ekibi, bölgeye alternatif bir ocak olup olmadığını tekrar araştırmış ve başka uygun bir ocak olmadığını tutanak altına almıştır"