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MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek - Son Dakika

MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek

16.06.2021 13:27

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğu- batı ve kuzey- güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğu- batı ve kuzey- güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecekö dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat yolunun temel atma törenine katılmak ve bazı incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Karaismailoğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti MYK Üyesi Orhan Miroğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Vali Demirtaş'tan ilin ulaştırma konusundaki mevcut durumu, yürütülen yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından, beraberindekilerle birlikte AK Parti il binasına geçen Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında, ulaşım ve haberleşme alanında önemli yatırımların temelini attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yatırımlarımız sonucunda, ülkemizin kat ettiği gelişmeyi görmek, bizleri mutlu ediyor, daha fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Milletimizin bize verdiği yetki ile, bugün Türkiye'yi dünyanın lider lojistik güçlerinden biri haline getirmek için, karayolları ve havayollarında kat ettiğimiz gelişmeyi, demiryolları ve denizyollarında da sağlıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğu- batı ve kuzey- güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek. Küresel bir vizyonla attığımız bu adımların olmazsa olmazı ise her ilimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla az önce değindiğim bütünsel kalkınmamızın hayata geçmesi. Mardin'e gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız her yatırım da gerek bölge gerekse ülkemiz önem arz ediyor."

'2003 YILINA KADAR MARDİN HAKETTİĞİ HİZMETİ ALAMAMIŞ'

Son 19 yılda Mardin'in fersah fersah yol aldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Mardin'e tarihi varlıkları nedeniyle 'zamanın durduğu şehir' diyorlar. Doğru. Ancak maalesef AK Parti öncesinde duranın sadece zaman olmadığını da anlıyoruz. AK Parti hükümetleri yönetime gelene kadar, yatırım namına tek bir çivi dahi çakılmamış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm Türkiye'yi olduğu gibi, Mardin'i de bayındır kılmanın, geleceğe taşımanın derdine düştük. Son 19 yılda, Mardin fersah fersah yol aldı. Mardin bizim için çok önemli" dedi.

'BUGÜNE KADAR MARDİN İÇİN HİÇ DURMADIK'

Mardin'i, bölünmüş yollarla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'a bağladıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, kente yapılan yatırımları anlattı. Bakan Karaismailoğlu, 'Mardin-Midyat yolunun yapımına başlıyoruz. Fiziksel ve geometrik standartları yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon TL, akaryakıttan 10 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 33,7 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Mardin'in sadece karayollarını değil, diğer tüm modlardaki ulaşım ağlarını da güçlendiriyoruz. Mardin Havalimanı'nın pistini ve terminal binasını büyüttük. 2003 yılında 19 bin olan yolcu sayısını, 2020 yılında 398 bine çıkardık. Bizim Mardin'e verilmiş bir sözümüz var. Yola, 'En büyük sevincimiz vatandaşımızın duyacağı mutlulukturö diye çıktık. Mardin ve ilçelerinin geleceği için, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde bizim için yorgunluk yok. Bugüne kadar Mardin için hiç durmadık, bundan sonra da durmayacağız."

'HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'

Şehirlerin gelişmesi için, hizmet siyaseti yaptıklarına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz, hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Ancak; siyaseti millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi menfaatinizi düşünüyorsanız, AK Parti'nin yakaladığı başarıyı gerçekleştiremezsiniz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdi ile dertlenmeyen, bu yolda yürüyemez. Biliyorum ki partimizin temelini hizmet için çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yani sizler oluşturuyorsunuz. Bizlere Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek için büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik, beraberlik ve barış ortamını her daim diri tutmalıyız. Ülkemizin bugüne kadar kazandıklarını, ülkemizin yükseldiği konumu en doğru ve etkili şekilde korumalı, görmeyen gözlere göstermeli, duymayan kulaklara duyurmalıyız.

MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek

İstanbul, Türkiye, Mardin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek - Son Dakika


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