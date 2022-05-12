Çamburnu Tersanesindeki tören
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gemi yapımında çalışan işçilerle ve onların çocuklarıyla fotoğraf çekilmesi
Ergün Reis A Gemisi'nin denize indirilmesi
Bakan Karaismailoğlu'nun gemiyi uğurlaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sürmene'deki Çamburnu Tersanesinde üretimi yapılan Ergün Reis A Balık Avlama Gemisi'nin suya indiriliş törenine katıldı. (3)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ergün Reis A gemisi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla suya indirildi - Son Dakika