Ergün Reis A gemisi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla suya indirildi - Son Dakika

Çamburnu Tersanesindeki tören

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gemi yapımında çalışan işçilerle ve onların çocuklarıyla fotoğraf çekilmesi

Ergün Reis A Gemisi'nin denize indirilmesi

Bakan Karaismailoğlu'nun gemiyi uğurlaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sürmene'deki Çamburnu Tersanesinde üretimi yapılan Ergün Reis A Balık Avlama Gemisi'nin suya indiriliş törenine katıldı. (3)