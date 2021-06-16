Mardin- Midyat Yolu drone görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tören alanına gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: 'Milletimiz kimin çalışıp kimin çalışmadığını 19 yıldır çok iyi biliyor' - Son Dakika