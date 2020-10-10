Karaismailoğlu: "Okullarınızı da açacağız, yollarınızı da yapacağız" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

"Havalimanının inşasını engellemeye çalışmak Hakkari'ye ve burada yaşayanlara en büyük ihanetti. Ama biz korkmadık. Tehditlere kulak asmadık. Bu havalimanı Hakkarili kardeşlerime lazımdı. Hamdolsun, biz havalimanını tamamladık ve Hakkarili vatandaşlarımızın hizmetine aldık"

"2015 yılında 20 bin olan yolcu trafiği de 2019 yılında 180 binin üzerine çıktı"

"Okullarınızı da açacağız, yollarınızı da yapacağız. Ne eksiğiniz varsa o eksiğinizi de gidereceğiz"