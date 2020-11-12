Karaismailoğlu: "Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık"
12.11.2020 11:45
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)
Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık."
Bakan Karaismailoğlu: "(Kovid-19) Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik."
Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz."
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