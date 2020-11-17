Karaismailoğlu: "Sadece bölünmüş yollar sayesinde, her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlandı" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. (1)

"Artık uluslararası standartlara uygun, konforlu, can ve mal güvenliği sağlayan yollar yapıyoruz. Hatta, akıllı ulaşım sistemlerimiz ile ulaşımın her modunda çağın ötesine geçiyoruz"

"Yaptığımız yollarla, köprülerle, tünellerle, havaalanlarıyla tarım, ticaret, turizm ve sanayinin sadece belli merkezlerde değil Türkiye'nin sathında gelişmesine destek oluyoruz"

"Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu ile ölümlü kazaları oldukça azalttık. Taşıt işletme giderlerinde tasarruf elde ettik"

"Sadece bölünmüş yollar sayesinde iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlanır hale getirdik"