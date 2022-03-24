Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

24.03.2022 14:17

Son dakika haberi... Tokat Havalimanı'ndan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Havalimanı içinden görüntüler Halk oyunlarının izlenmesi Çocuk korosunun türkü söylemesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çocukların arasına girip eşlik etmesi Havalimanı önünde...

Tokat Havalimanı'ndan görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Havalimanı içinden görüntüler

Halk oyunlarının izlenmesi

Çocuk korosunun türkü söylemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çocukların arasına girip eşlik etmesi

Havalimanı önünde hatıra fotoğraf çekimi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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