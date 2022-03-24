Tokat Havalimanı'ndan görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Havalimanı içinden görüntüler
Halk oyunlarının izlenmesi
Çocuk korosunun türkü söylemesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çocukların arasına girip eşlik etmesi
Havalimanı önünde hatıra fotoğraf çekimi TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika