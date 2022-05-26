Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop'ta köprü açılışında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artık sel olsun, deprem olsun tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var." dedi.

Karaismailoğlu, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde zarar gören köprünün yerine yapılan İkisu Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Sinop, Kastamonu ve Bartın'da 11 Ağustos'ta yaşanan ve büyük tahribata neden olan sel felaketinin ardından açılan yaraları, devlet-millet el ele verip hızlı bir şekilde sarmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, Ayancık Terminal ve Şevki Şentürk köprülerinin ardından bugün de İkisu Köprüsü'nü hizmete açmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, "Maalesef bizleri derinden üzen bir sel felaketi yaşadık. Hep birlikte üzüldük ancak devlet ve millet omuz omuza vererek ilk andan itibaren vatandaşlarımızın hayatının en kısa sürede normale dönebilmesi için var gücümüzle çalıştık. O günlerde ellerimizi birbirimize uzattık, sımsıkı sarıldık ve devlet olarak sizleri bir an dahi yalnız bırakmadık. Artık sel olsun, deprem olsun tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var." diye konuştu.

"Çok kısa sürede hayatı normale döndürdük"

Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinde Türkiye'nin gücüne herkesin yakından şahit olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Selden etkilenen tüm bölgelere zaman kaybetmeden devletimizin tüm birimleriyle ulaştık. Hasar gören bölgeleri topyekun omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürdük. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, sivil örgütlerimizle, tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı tüm birimleri selde zarar görenlerin yardımı için seferber ettik. İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç gereç ve teçhizatı çok kısa sürede hükümet olarak afet bölgelerine ulaştırdık. Varılmadık köy, bakılmadık yol, girilmedik sokak bırakmadık. Kapısı çalınmadık ev, halinden habersiz olduğumuz tek bir vatandaşımızı koymadık."

Sel bölgesinde yaptıkları çalışmalarla çeşitli rekorlar da kırdıklarını bildiren Karaismailoğlu, "Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 115 kilometre uzunluğunda yolumuz hasar görmüş ve 8 köprümüz tahrip olmuştu. Kastamonu'da Türkeli ile Çatalzeytin arası bağlantıyı sağlayan Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine yenisini 52 gün gibi rekor sürede inşa ettik ve hizmete açtık. 69 günde Bartın'da bulunan Kumluca-2 Köprüsü'nü tamamladık. Ardından Kavlakdibi Köprüsü'nü de hizmete verdik. Sinop'ta bulunan 564 kilometre yol ağının 54 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiş, Ayancık ile Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü, Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal Köprüsü ve Şevki Şentürk köprüleri yıkılmıştı. Afetin hemen ardından Sinop genelinde iş makineleri ve personelimizle çalışmalara başladık. Yıkılan köprülerin yerine 48 saat içinde inşa edilen panel köprü ve prefabrik menfezlerle bölgede kapanan tüm yolları ve hasar gören kesimleri hızla trafiğe açtık." dedi.

Kısa sürede kalıcı hizmetleri devreye alarak afet bölgesinde hayatı normale döndürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Sizlere en kısa sürede kalıcı yollarımızı ve köprülerimizi inşa edeceğimizin de sözünü verdik ve verdiğimiz sözleri eksiksiz bir şekilde tek tek yerine getiriyoruz bugün olduğu gibi. 29 Kasım 2021 tarihinde 110 metre uzunluğundaki Ayancık Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor bir sürede tamamlayarak hep beraber trafiğe açtık. Ardından aralık ayında Ayancık Çayı üzerinde inşa ettiğimiz 144 metre uzunluğundaki Şevki Şentürk Köprümüzü de hizmete verdik. Ayancık Terminal Köprüsü ve Şevki Şentürk Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinin her iki yakasında kesintisiz ve konforlu ulaşımı tesis etmiş olduk. Açılışını yapacağımız İkisu Köprüsü ve kavşak imalatlarıyla da Türkeli ile Ayancık arasında güvenli ulaşımı sağlamış oluyoruz. Ayancık Çayı üzerinde hasar gören İkisu Köprüsü'nün yerine yeni güzergah doğrultusunda inşa ettiğimiz İkisu Köprüsü tam 140 metre uzunluğunda. Yapımında 68 adet fore kazık kullandığımız ve 5 açıklıklı olarak tesis ettiğimiz köprümüz, taşıt trafiğine bitümlü sıcak karışım kaplamalı hizmet verecektir. Köprülerimizi selde tahrip olan eski köprülere göre çok daha iyi standartlarda ve mukavemette inşa ettik."

"Siz yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz"

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Karaismailoğlu, "İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar çok konuşurlar. Bizim muhalefet de tam bu şekilde. Az düşünüp, çok konuşuyorlar. Yalan ve iftira siyasetine başvuruyorlar maalesef." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Türkiye'yi yönetmeye talip olanlara bakar mısınız? Milleti için canla başla çalışan, 20 yılda ülkemize ilkleri yaşatmış, vatandaşı için canını hiçe saymış Sayın Cumhurbaşkanı'mıza iftira atıyorlar. Siz yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz. Açılan davalar, çürütülen yalanlar yüzlerini hiç kızartmıyor. Her defasında hüsrana uğrasalar da iftiradan vazgeçmiyorlar. Hukuk ve milletimizin vicdanında yargılanacak, hesap verecekler. Muhalefetin iftira dışında bir fikri, düşüncesi, planı olduğunu duyan var mı? Yok. Ortada proje var mı? Yok. Vatandaşımızın derdini çözecek bir planları var mı? Yok. Muhalefet yokları oynamaya devam etsin. Ne demiş Veysel, 'Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.' Biz milletimiz için dert çekmeye yemin ettik. Biz çalışacağız, siz sefa sürmeye devam edin. Her zaman milletin yanında, vatandaşın başının sıkıştığı yerde olacağız, olmaya da devam edeceğiz."

Son 20 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına 19 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını, 2003 yılında sadece 4 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 130 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Toplam uzunluğu 11 bin 928 metre uzunluğunda tam 6 tünel inşa ettik. 2003'ten bu yana 9 bin 586 metre uzunluğunda 98 adet köprüyü tamamlayarak Sinopluların hizmetine verdik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, şu an kentte tutarı 5 milyar lirayı aşan proje çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'de afet zamanlarında 'Nerede bu devlet' diye bağırılan günleri unutmadıklarını, o günlerle bugünler arasındaki farkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Tüm bu afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürüyoruz. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, sivil örgütlerimizle, tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Biz hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin."

Konuşmaların ardından okunan dualarla köprü hizmete açıldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Şevki Şentürk Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Açılışa, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ile vatandaşlar katıldı.