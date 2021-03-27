Karaismailoğlu:  Tüm imkan ve kabiliyetlerimiz ile yardıma hazırız - Son Dakika

SÜVEYŞ Kanalı'ndaki konteyner gemisi kazasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kurtarma çalışmalarının uzaması halinde, lojistik koridorunda önemli ve kalıcı etkilere mahal verebilecek olan bu krizi, bir an önce çözebilmek tüm denizcilik sektörünün birinci önceliği haline gelmiştir" dedi.

"TÜRK BOĞAZLARINDA TANKER TRAFİĞİNDE GÖRECELİ ARTIŞ OLACAĞI ÖNGÖRÜLEBİLİR"

Bakan Karaismailoğlu, kaza anından kısa süre sonra artışa geçen petrol varil fiyatlarına dikkat çekerek "Kaza tarihi itibariyle halen 30'dan fazla büyük tonajlı tankerin her iki uçta beklemekte olduğu, Cuma günü petrol fiyatlarının yüzde 3 oranında arttığı görülmektedir. Karadeniz ve Akdeniz Suezmax ve Aframax tanker navlunları halen yüzde 70 artmış durumdadır. Avrupa'nın gas oil tedariğinin yüzde 60'nın Asya piyasasından sağlandığı göz önüne alınırsa bölgede halen az sayıda uygun gemi bulunmasına rağmen aksayan ürün tedariğinin Karadeniz piyasasından sağlanmaya yönelinmesi halinde Türk Boğazlarında tanker trafiğinde göreceli artış olacağı öngörülebilir" diye konuştu.

"KAZANIN GLOBAL EKONOMİYE MALİYETİ HAFTALIK 6 İLE 10 MİLYAR DOLAR"

Sigorta şirketlerince kazanın global ekonomiye maliyetinin haftalık 6 ile 10 milyar dolar olarak hesaplandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Söz konusu gemiyi kurtarma ve kanalı açma çalışmaları halen sonuç vermemiş olup tarama gemileri ile geminin oturduğu kara kısmının derinleştirilmesine devam ediyor. Geminin yükünü hafifletip; geminin su çekiminin azaltılması gibi opsiyonlar da bulunmakta olup henüz böyle bir operasyona başlandığı bilgisi alınmamıştır. Bununla birlikte, konteyner gemileri stabilite açısından hassas gemiler olup geminin yakıtının ve dip tanklarında yer alan deniz suyunun boşaltılması gündeme gelse de bu işlemin gemi dengesini bozup daha tehlikeli bir duruma düşüreceği dikkate alınmalıdır"

"TÜM İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZ İLE YARDIMA HAZIRIZ"

Bakan Karaismailoğlu, ülkemizin başta Türk Boğazları olmak üzere tüm kıyılarımızda meydana gelen deniz kazaları ve her türlü acil durumlarda en geç 1-2 gün içerisinde deniz emniyetini yeniden temin ederek, deniz ticaretinin idame etmesine olanak sağlayacak donanıma sahip olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce işletilen ve hizmete alındığından beri 25 acil müdahale ve kurtarmayı başarılı ile gerçekleştiren Nene Hatun acil müdahale gemisinin ülkemize bu alanda ciddi avantaj sağladığını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, tüm dünya ticaretini etkileyen bu süreçte, EVER GIVEN isimli gemiyi kurtarmak ve Süveyş Kanalını tekrar gemi geçişlerine uygun hale getirebilmek amacıyla, ilgili makamlardan talep gelmesi halinde Bakanlık olarak her türlü bilgi, tecrübe ve operasyon yöntemlerinin paylaşımı da dahil tüm imkan ve kabiliyetlerimiz ile yardıma hazır olduklarını dile getirdi