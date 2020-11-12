Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."
12.11.2020 11:31
Karaismailoğlu: "Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor.
Karaismailoğlu: " Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."
Türkiye, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Karaismailoğlu: 'Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor.' - Son Dakika Ekonomi
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