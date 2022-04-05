KARAİSMAİLOĞLU TÜRKİYE'NİN 2053 ULAŞTIRMA PLANINI AÇIKLADI - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demiryollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2053 yılına kadar ulaşım ve altyapıda izleyeceği yolla ilgili bilgi verdi. Karaismailoğlu, 2053 yılında araç kullanım oranının yüzde 242 artacağını, dolayısıyla hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkıda bulunmak için demiryollarına yoğunluk vereceklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, rakam ve verileri paylaşarak, 'Güncel verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi başlığında 2053 yılına kadar olan tahminler ve beklentileri ışığında hareket ettik. 2053 yılına gelindiğinde Türkiye'deki araç sahipliğinin 2019 yılına göre yüzde 242 artış gösterecek. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içinse 2035 yılında Türkiye 7 trilyon 870 milyar liraya ulaşırken, 2053 yılı için öngörülen ise GSYİH hacminin 11 trilyon 240 milyar liraya ulaşmasıdır. Bir diğer parametre olan nüfus için öngörülen rakamlar 2035 yılı için 98,09 milyon ve 2053 yılı için 112,61 milyondur. 2019 yılında 28 milyon üzerinde olan istihdam rakamlarımızın 2035 yılında 40 milyonun, 2053 yılında ise 63 milyonun üzerine çıkması öngörülmektedir. Artan nüfusun etkilediği bir diğer başlık ise öğrenci sayısı olmuştur. 2035 yılında 9.35 milyon olması beklenen öğrenci sayısı, 2053 yılında 10.84 milyon olması beklenmektedir. 2019 yılında yük taşımacılığında demiryolunun oranı yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleşirken, 2023 yılında yüzde 5'i geçen bir oranla demiryolunun toplam payının 55 milyon tona çıkmasını bekliyoruz" dedi.

'DEMİR YOLLARINDA REFORM YAPIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında reform hareketi başlattıklarını kaydederek, 'Cumhuriyet'imizin ilk yıllarından sonra ihmal edilen demiryollarını, 2003'ten bugüne hem yeniledik hem de yeni hatlarla zenginleştirdik. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında ise yine 2053 vizyonumuz için hedeflediğimiz, trenin payının 6 katın üzerinde artmasıdır. Böylece karayolunun 2023'te yüzde 71'in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053'te yaklaşık yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. Bu rakamlar aynı zamanda karbon salınımının ciddi anlamda azaltılması anlamına geliyor. Yolcu taşımacılığı için detaylara baktığımızda ise, az önce bahsettiğim gibi, demiryolunun payını hatırı sayılı ölçüde artması için planlarımızı yapıyor, hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada özel araç kullanımının sahip olduğu pay net bir biçimde görüyorsunuz. 2023 ila 2053 beklentileri arasında özel araç ile yolcu taşımacılığının payını aynı tutmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'2053 YILINDA HAVAALANI SAYISI 61'E ÇIKMIŞ OLACAK"

Karaismailoğlu, demiryolu kullanımının artmasıyla birlikte milli servete de katkıda bulanacaklarını belirterek şunları söyledi: 'Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı güçlendirecek, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarını artırarak, projelerimizin milli servetimize olan katkılarını güçlendirecektir. 2023 yılında demiryolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamı sırasıyla 2035 yılında 145 milyonun, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mıza göre; 2053 yılına kadar 6 bin 196 km hızlı tren hattı, bin 474 km konvansiyonel hat, 622 yüksek hızlı tren hattı ve 262 km çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 km'lik demiryolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz. 2053 yılına kadar demiryollarımızla ilgili planlamalarımızı şöyle özetleyebiliriz: Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053 yılına kadar tamamlanacak 622 km'lik yüksek hızlı tren hattının 546 km'sini önümüzdeki yıl tamamlanacak. Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demiryollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak. Liman tesisi sayısı 217'den 255'e çıkarılacak. Yeşil Liman uygulamaları yaygınlaştırılarak Limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması sağlanacak. 'Kimse oradan uçmazö denilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı; ilk işletme yılında, garanti edilen 233,1 milyon avroluk Dış Hat Yolcu Gelirini aşmış ve Hazine'ye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yaptı. Bundan sonra da 2053 yılına kadar 56 olan havalimanı sayısını 61'e çıkaracağız"

'BU ZİHNİYET HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMEYECEK"

Programın sonunda projelere karşı çıkan muhalefetle ilgili konuşan Karaismailoğlu, 'Bu zihniyeti biliyorsunuz, yıllardır bunlarla uğraşıyoruz. Biz onların akıllarına uysaydık hiçbir şey yapamazdık, olduğumuz yerde sayardık. Nasıl ki Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar bugün Çanakkale Köprüsü'ne de karşı çıkıyorlarsa aynı zihniyet hiçbir zaman değişmedi. Ama güçlü ve büyük Türkiye her zaman var olacaktır" dedi.