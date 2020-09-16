Karaismailoğlu: "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da... - Son Dakika

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak."