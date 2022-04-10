Karaismailoğlu: "Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var"

10.04.2022 03:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Karaismailoğlu'nun işçilerle selamlaşması Sahur programından görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışan personelle fotoğraf çektirmesi İSTANBUL...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Karaismailoğlu'nun işçilerle selamlaşması

Sahur programından görüntü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışan personelle fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ambarlı Limanı'nda çalışan işçiler ile sahur yaptı.

Karaismailoğlu: Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var
Karaismailoğlu: Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var
Karaismailoğlu: Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var

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Adil Karaismailoğlu, Ambarlı Limanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var' - Son Dakika


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