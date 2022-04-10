Karaismailoğlu: "Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapısını tamamlamak yönünde büyük çalışmalarımız var" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Karaismailoğlu'nun işçilerle selamlaşması
Sahur programından görüntü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışan personelle fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ambarlı Limanı'nda çalışan işçiler ile sahur yaptı.
Kaynak: AA
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