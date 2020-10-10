Karaismailoğlu: "Ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

" PKK'sı, FETÖ'sü, paraleli, alternatifi, yabancı istihbaratları yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya uğraşıyorlar. Yalan haberlerle çarpıtmayla, sistemli saldırılarla seçmen tercihlerine yönelik milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar"

"Bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak oynanan oyunu çok net görüyor, yakından takip ediyor ve ülkemizin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele veriyoruz. Biz bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için and içtik."

"Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik. Vesayetçileri yoldaş edinmedik. Halkın arasına karışmayanları yoldaş edinmedik. Biz ayağı toprağa basan millet üşüdüğünde iliklerine kadar üşüyüp millet ağladığında yüreği kan ağlayan canları yoldaş edindik. Milleti yoldaş edindik, sizleri yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği, istediği oluyor"