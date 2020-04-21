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Karaismailoğlu: Vatandaşlarımız biletlerini açığa aldırabilecek, isteyen de uçuşların başlamasının...
6 saat önce
Karaismailoğlu: Vatandaşlarımız biletlerini açığa aldırabilecek, isteyen de uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde bilet ücretini iade alabilecek.
Karaismailoğlu: Vatandaşlarımız biletlerini açığa aldırabilecek, isteyen de uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde bilet ücretini iade alabilecek
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:00 Kaynak: AA
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