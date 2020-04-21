Karaismailoğlu: Vatandaşlarımız biletlerini açığa aldırabilecek, isteyen de uçuşların başlamasının...

Karaismailoğlu: Vatandaşlarımız biletlerini açığa aldırabilecek, isteyen de uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde bilet ücretini iade alabilecek.

Karaismailoğlu: Vatandaşlarımız biletlerini açığa aldırabilecek, isteyen de uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde bilet ücretini iade alabilecek

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi

ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı

Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak

Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti

İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?

Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı

Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı

Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı