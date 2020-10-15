Karaismailoğlu: "Yeni projelerimizle vatandaşlarımızın seyahat ve iletişim özgürlüklerinin... - Son Dakika

"Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım videosu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gidişi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım toplantısında konuştu.
- Kaynak: AA
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