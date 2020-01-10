Karakartallılar, Beşiktaş'ı Antalya kampında ziyaret etti

Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone Kara Kartal Hareketi dolayısıyla 3 talihli üye, Beşiktaş'ı Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında ziyaret etti. Takımın Mezokovesd Zsory FC ile oynadığı hazırlık maçını da izleyen Vodafone KaraKartallılar, futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi, üyelerine sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledi. Yapılan bilgilendirmede; Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından 'Kamp Ziyareti' faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmayı kazanan Gökhan Kılıç, Esma Yeşilçay ve Murat Filiz, Beşiktaş'ı Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında ziyaret etme şansı yakaladı. Vodafone KaraKartallılar, takımın antrenmanını ve Mezokovesd Zsory FC ile oynadığı hazırlık maçını izledikten sonra futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Beşiktaş'a 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı



Öte yandan, Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı açıklandı. Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında üye olan Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek destek paketleri ile takımlarına destek olabilirken, 'galibiyet primi', 'takımla birlikte deplasmana seyahat', 'hediye VIP' ve 'normal biletler', 'antrenman ve kamp ziyareti', 'indirimli müze turu', 'imzalı forma', 'Kartal Yuvası indirimi', 'çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı', 'ayın sürprizi' gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor. - İSTANBUL