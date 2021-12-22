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Karakavak içmesuyu çalışması - Son Dakika

Karakavak içmesuyu çalışması

22.12.2021 15:36
Karakavak içmesuyu çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta yaklaşık 8 bin metrelik içme suyu hattı deplase çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı çok memnun olduklarını belirten Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Süleyman Şahin ise yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Karakavak Mahallesi Bahçelievler sokaktayız. Mevcut programımız kapsamında muhtelif içme suyu çalışmalarımızı yapıyoruz. Karakavak Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta yaklaşık 8 bin metre uzunluğunda yeni hat inşa edeceğiz. Burada imar planına uygun olarak eski hatlarımızın deplase edilmesi ve mevcut yapıda ihtiyaç olan kesintisiz içme suyunun sağlanması amacıyla çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Malatya genelinde şantiyeler kurduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi'nde 8 bin metrelik içme suyu hattının deplase edeceklerini kaydetti. Mert, " Karakavak Mahallesi yeni dönüşüm ve gelişim yaşayan büyük bir mahallemiz. Burada yeni yerleşim yerleri yapılıyor. Eski yollar değişiyor. Bu yeniliklerle beraber mevcut altyapının yenilenmesi ve gereken yerlerde yeni hatlar inşa edilmesi gerekiyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Karakavak'ta çalışmalarımızı başlattık. Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı burada yoğun bir şekilde altyapı çalışmaları yapıyor. Yaklaşık 8 bin metre uzunluğunda bir hat yenileyeceğiz. Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon altyapısını yeniliyor, susuz kanalizasyonsuz yer kalmasın diye çalışıyoruz. Yılın son aylarında yoğun mesai harcayan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bahçelievler, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karakavak içmesuyu çalışması - Son Dakika


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