Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kayboldu - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, baraj gölüne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, Battalgazi Feribot İskelesi civarında kıyıya 20 metre mesafede alabora oldu.

Teknedeki iki kişi kendi imkanlarıyla karaya çıkarken bir kişi ise kayboldu.

Yardım istenmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 dalgıç bölgede arama yaptı ancak kayıp kişiye ulaşılamadı.

Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verildi.